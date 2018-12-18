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Экономика Украины замедлит рост: НБУ назвал причины

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Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%.

Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины, говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

Дополнительными факторами риска регулятор называет вероятное ухудшение условий торговли и вхождение страны в избирательный период. Кроме того, трудности для экономики создает блокирование транспортных потоков через порты Азовского моря вследствие эскалации российской агрессии.

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Главным двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств, поддерживаемое увеличением реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа.

В НБУ подчеркивают, что не ожидают ухудшения макроэкономических условий работы банков. Повышение доходов населения и в дальнейшем будет определять прирост ВВП, а также будет способствовать росту сбережений и спроса на банковские кредиты.

"Договоренность о новой программе сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора. Последовательное соблюдение программы будет гарантировать Украине достаточный объем финансовых ресурсов для выполнения внешних обязательств. В таком случае валютный рынок будет стабильным, а инфляция в дальнейшем замедлится", – говорится в отчете.

Регулятор ожидает, что доходы домохозяйств и фирм продолжат увеличиваться, гривневые средства населения будут расти темпами более 15% г/г, бизнеса – 10% г/г. Корпоративное кредитование будет сосредоточено в сегменте качественных заемщиков – займы таким компаниям вырастут более чем на 15%. Розничное кредитование лишь незначительно снизит темп, который еще долго будет оставаться высоким из-за низкой базы сравнения.

НБУ

НБУ

Напомним, что 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Тег
НБУ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Забыли главную причину - работать нужно, а не по муйданам скакать
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