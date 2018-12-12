''Кормят Абхазию'': в сети высмеяли заробитчан из ''Л/ДНР''

Жители оккупированных территорий Донбасса из-за нищеты начали ездить на заработки в непризнанную республику Абхазию, что стало объектом шуток пользователей сети.

"Даже там за сбор мандаринов платят больше, чем в "Л/ДНР", где зарплаты по 5 тысяч рублей (2,1 тысячи гривен. – Ред.)... Теперь даже в Абхазии уровень жизни выше, чем в ОРДЛО", – пишет в Facebook журналист Денис Казанский.

"А потом скажут, что кормят Абхазию", – иронизирует Lyuba Tarasenko.

"Еще немного и будут скоро ездить в Абхазию туалеты мыть", – отметил Eugene Dudar.

"Пусть ездят, там еще не у всех мозги стали на место, очень много таких, кому пропаганда их вывернула в обратную сторону!" – заявил Игорь Легостаев.

"ДНР"

"Ну, хоть мандаринов наедятся", – пишет Kseniya Miski-Lantukhova.

"Им Путин все вводит и вводит, а они бегут из своего "Л/ДНР", – подчеркнул Dmytro Blinov.

"Зато Европу не кормят", – резюмировал Игорь Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.