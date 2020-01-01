Экономический рост под угрозой? МВФ направил Украине важное письмо

В конце 2019 года руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил электронное письмо ряду украинских чиновников, где перечислил инициативы властей, которые не согласуются с ранее достигнутыми договоренностями.

Об этом стало известно thepage.ua. Журналисты отметили: таким образом подписание соглашения о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом оказалось под угрозой, что может негативно сказаться на стабильности гривны, ценам и экономическому росту.

Письмо якобы получили министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив и другие чиновники, рассказал источник журналистов. Эту информацию подтвердил еще один источник в представительстве МВФ.

"Фонд рекомендует властям не принимать никаких решений, которые бы противоречили достигнутым ранее соглашениям", – рассказал один из собеседников, знакомый с содержанием письма.

В Минфине эту информацию не прокомментировали. Юлия Ковалив рассказала, что украинские власти постоянно находятся в диалоге с МВФ. О претензиях к Министерству финансов она не знает.

Источники издания рассказали, что в письме идет речь о пересмотре тарифов на тепло. С 1 февраля они должны быть рыночными. Но правительство опять хочет влиять на их размер, чем берет на себя функции Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, а также органов местного самоуправления.

Ковалив полагает, что в этой сфере беспокоиться не о чем.

"Все вопросы тарифной политики в энергетическом секторе, в том числе решения правительства, касающиеся снижения размера платежки за коммунальные услуги, которые соответствуют рыночным ценам на газ, согласуются с принципами программы", – сказала она.

Фонд обеспокоен и тем, что 12 декабря парламент в первом чтении принял законопроект №2290, которым вносятся изменения в Кодекс по процедурам банкротства. В письме также якобы указывалось на планы власти увеличить лимит для физлиц-предпринимателей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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