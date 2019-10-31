Экономический бум: в Польше оценили роль украинских заробитчан в росте ВВП страны

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

Об этом сообщает ZN со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita. Издание также отмечает, что роль заробитчан была особо велика в 2018 году, когда число работающих поляков уменьшилось.

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"Количество работающих в Польше иммигрантов из Украины, которое начало значительно расти в 2014 году, в прошлом году могло бы превысить даже миллион. Самый широкий показатель, основанный на рабочей силе, свидетельствует о том, что в 2018 году в стране работали 16,5 миллиона украинцев старше 15 лет. С 2013 года это число увеличилось примерно на 900 тыс", – отмечает издание.

Информация о количестве украинских заробитчан в Польше важна для оценки характера экономического бума, который Польша пережила в последние годы, подчеркивают журналисты. Быстрое увеличение валового внутреннего продукта при медленном росте занятости означало бы, что производительность труда работников явно улучшилась. Однако если занятость росла быстрее, чем показывают данные по рабочей силе, то повышение производительности было меньше, отмечают авторы.

"В дальнейшем Польша не может рассчитывать на приток иммигрантов в его нынешнем темпе. Уже в 2018 году, впервые с 2014 года, этот темп замедлился. Нестабильная ситуация большинства иммигрантов, работающих в Польше, создает риск того, что они уедут, когда внешние условия изменятся", – анализируют экономисты.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Польше трудовых мигрантов из Украины жестоко бьют из-за национальности, унижают и не доплачивают заработанные деньги.

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