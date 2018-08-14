МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

Эффект бумеранга: Казарин рассказал, как Россия окажется в "украинской шкуре"

4.3тЧитать новость на украинском

Российская Федерация из-за американских санкций имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре.

"Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года", – пишет журналист Павел Казарин в блоге "Крым.Реалии".

Он обращает внимание на краткое изложение позиции Кремля по санкциям США.

Новости
Санкции в действии: российский химгигант понес многомиллионные убытки из-за Украины

В частности, в российском Совете по внешней и оборонной политике заявляют о необходимости использовать все слабые места агрессора и координировать действия со всеми, кто недоволен агрессором.

Кроме того, в РФ хотят отказаться от идеи "нормализации отношений", потому что "норма", с точки зрения противника, предполагает безоговорочную капитуляцию, а также призывают решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых препон.

"Эффект бумеранга во всем его великолепии... Нет ничего удивительного в том, что Россия пытается притвориться жертвой. Это закономерно для любого агрессора… А вот что действительно имеет значение – так это то, что российский рецепт выживания полностью повторяет украинский. И, с большой долей вероятности, именно в таком виде будет воплощаться в жизнь", – резюмировал Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции, которые вступят в силу 22 августа.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павел Казарин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
11
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
А что означает фраза "Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года"? Разве Украина последние 4 года не развивается? Разве она не процветает? Все же знают, что Рашка фсьё, а Украина цветёт и пахнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наши блоги