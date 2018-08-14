Эффект бумеранга: Казарин рассказал, как Россия окажется в "украинской шкуре"

Российская Федерация из-за американских санкций имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре.

"Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года", – пишет журналист Павел Казарин в блоге "Крым.Реалии".

Он обращает внимание на краткое изложение позиции Кремля по санкциям США.

В частности, в российском Совете по внешней и оборонной политике заявляют о необходимости использовать все слабые места агрессора и координировать действия со всеми, кто недоволен агрессором.

Кроме того, в РФ хотят отказаться от идеи "нормализации отношений", потому что "норма", с точки зрения противника, предполагает безоговорочную капитуляцию, а также призывают решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых препон.

"Эффект бумеранга во всем его великолепии... Нет ничего удивительного в том, что Россия пытается притвориться жертвой. Это закономерно для любого агрессора… А вот что действительно имеет значение – так это то, что российский рецепт выживания полностью повторяет украинский. И, с большой долей вероятности, именно в таком виде будет воплощаться в жизнь", – резюмировал Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции, которые вступят в силу 22 августа.