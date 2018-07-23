Единственный в Украине мусоросжигательный завод больше не принимает отходы: причина

Единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия" 22 июля приостановил прием мусора.

Как сообщили в "Киевэнерго" на своей странице в Facebook, это связано с окончанием 31 августа действия соглашения властей Киева с компанией.

"Запасов твердых бытовых отходов (около 10 т), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. А с 1 августа завод переходит в управление городской власти как объект коммунальной собственности", - отметили в пресс-службе.

В 2014 году на заводе "Энергия" была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями.

"Тепла, полученного при сжигании мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек", - отметили в "Киевэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, КГГА в конце 2017 года приняла решение не продолжать сотрудничество с "Киевэнерго" и передать его функции "Киевтеплоэнерго". С 1 августа последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении компании, перейдут городу.

В июне 2018 года НКРЭКУ выдала лицензии на право производства электрической и тепловой энергии "Киевтеплоэнерго".

В Нафтогазе заявили, что подключат нового поставщика только если он примет на себя долги старого.

Уже несколько недель тысячи киевлян остаются без горячей воды - соглашение с "Киевэнерго" закончилось, а "Киевтеплоэнерго" остается без газа.