Жесткие санкции против России: в ЕС озвучили условие для снятия

Европейские санкции против России можно будет снять лишь в том случае, когда на Донбассе прекратится вестись огонь.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время интервью Rheinische Post, уточнив, что снятие ограничений будет происходить поэтапно, передает ТСН.

"Еще будучи министром иностранных дел, я счел нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с позитивными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер", – отметил Курц.

Он также добавил, что за последние месяцы наблюдается мало прогресса в установлении перемирия на Донбассе.

Себастьян Курц и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019.

В тот же день около полуночи было объявлено перемирие на Донбассе, однако пророссийские террористы постоянно его срывали. ВСУ были вынуждены отвечать.