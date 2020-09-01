Зеленский заявил о масштабной реконструкции аэропортов "во всех важных точках Украины"

Реконструкцию аэропортов в основных украинских городах в 2021 году включат в программу "Большое строительство" и за 2-3 года восстановят все аэродромы, которые нужны Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область, сообщили в его пресс-службе. Глава государства уточнил, что за два-три года удастся построить все аэродромы, которые нужны Украине.

В Полтаве президент ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава". Для его полноценной работы необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу.

По словам директора предприятия Владимира Окары, на это необходимо 425 млн гривен.

"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса и дальше не функционирует", – сказал Зеленский.

Он отметил, что уже в этом году средства на ремонт полосы будут заложены в областном бюджете. И пообещал, что аэропорт добавят в программу "Большое строительство", где будут аэропорты "во всех важных точках Украины".

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко также отметил, что в следующем году работы по ремонту полосы будут включены в Национальную программу "Большое строительство". За счет бюджета Полтавской области в этом году должна быть разработана проектно-сметная документация.

"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, у которых есть документы. По всей стране есть или полоса, или терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", – сказал глава государства.

Как сообщал Обозреватель, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие денег на строительство аэропорта в Днепре в проекте государственного бюджета на 2020 год. По его словам, возможно, это "какая-то ошибка".

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