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10 сентября • обновлено в 22:56
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Зеленский решил распустить ЦИК и подписал документ: названа причина

5.2т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решение.

Представление также находится в распоряжении OBOZREVATEL. А учитывая, что Зеленский имеет большинство в парламенте, уже вскоре решение могут окончательно утвердить. Причина роспуска – якобы заангажированность в работе ЦИКа. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде. Президент считает, что это достаточное доказательство ангажированности комиссии.

Решение по ЦИК

Решение по ЦИК

Новости
Зеленский готовится распустить ЦИК: СМИ назвали причину

"Центральная избирательная комиссия неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов, относящихся к ее полномочиям, следствием чего, в том числе, были многочисленные судебные процессы", - написано в указе.

Отметим, что 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в 198-м избирательном округе Черкасской области. в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

Зеленский решил распустить ЦИК и подписал документ: названа причина

Зеленский решил распустить ЦИК и подписал документ: названа причина

Зеленский решил распустить ЦИК и подписал документ: названа причина

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа в Верховной Раде избранному народному депутату Сергею Рудыку отказались выдавать депутатское удостоверение.

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Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Всем Петиным блядям люстрацию делает.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ох і мстиве це клоунятко.
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