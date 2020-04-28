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28 апреля • обновлено в 15:35
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В Украине запустят рынок земли: Зеленский подписал резонансный закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552-их, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Об этом сообщили на сайте главы государства во вторник, 28 апреля. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", – говорится в сообщении.

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

Что предусматривает закон

  • Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

  • С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10000 гектаров земли.

  • Запрещено также продажа государственных и коммунальных земель.

  • Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

"Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", – заявили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, что в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекту №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности, о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
земельная реформа Реформы в Украине Реформы Зеленского Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
По чем одесская область? ВВП интересуется, ах да еще харьковская и николаевская, рассмотрим все предложения, посредникам не беспокоить.
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Нациев Сала
Нациев Сала
Бухалк Лексееч, заверните мне две, пожалуйста!
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3
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Нациев Сала
Нациев Сала
под шумок короновируса зeля сделал своё дело, именно для этого его и назначили в свинapню
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3
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Нациев Сала
Нациев Сала
Всё! SSвиньи пpoданы.
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4
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2 из 3 ответов | показать все
Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Нациев Сала, будем ждать когда их на сало пустят под прекрытием корновируса
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2
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Нациев Сала
Нациев Сала
Morozov Nicolay, ну а теперь проданы с потрохами
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Экономика Рынки и компании

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