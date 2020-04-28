В Украине запустят рынок земли: Зеленский подписал резонансный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552-их, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Об этом сообщили на сайте главы государства во вторник, 28 апреля. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", – говорится в сообщении.

Рынок земли в Украине

Что предусматривает закон

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10000 гектаров земли.

Запрещено также продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

"Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", – заявили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, что в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекту №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности, о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

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