Рада отправила Гончарука в отставку

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутатов, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Хронику увольнения главы правительства можно почитать тут.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Голосование по фракциям Телеканал "Рада"

Как Зеленский громил Гончарука

Заседание открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что у этого правительства были успехи, но многие задачи оно провалило.

"Первое правительство, где нет коррупции. Но не воровать мало. Это правительство новых лиц. Нужны новые мозги и новые сердца. Это и правительство знает что делать, но этого мало. Нужно очень действительно много работать. Мы не должны бояться правды. Мы должны признавать ошибки. Потому что в день, когда мы погрузимся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна. Мы постоянно слышали об экономическом прыжок, но есть впечатление, что экономика не росла. За 2 месяца невыполнения госбюджета почти 16 млрд гривен. Мы должны говорить правду. 13 млрд из них – это провал поступлений от таможни", – сказал Зеленский.

Выступление Зеленского в Раде Телеканал "Рада"

Президент сказал, что индустриальная слава Украины становится воспоминанием. И есть риск, что о потенциале постепенно начнут говорить "это было давно и не правда".

"Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилище. Мы снизили цену на газ. Она ниже чем у прошлом году, она самая низкая за 4 года. Но люди запутались с платежами. Кому-то насчитали абонплату за несколько месяцев вперед. Правительство провалило разъяснительную кампанию с местными властями, чтобы люди во всех регионах люди почувствовали уменьшение платежки за тепло ", – сказал Зеленский о результатах правительства в отопительном сезоне.

Также Зеленский раскритиковал высокие зарплаты в госкомпаниях.

"Есть вопросы по зарплатам премий членов наблюдательных советов государственных компаний. Когда почти 10 млн граждан живут на грани бедности. Не могу быть таких зарплат у людей, находясь за рубежом прилетают сюда три раза в год. Сегодня присматривать стало гораздо выгоднее работать. Мы не ставим под сомнение эффективность работы иностранцев – это лишь вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – сказал Зеленский.

Еще один блок претензий – пенсии.

"Реального плана по пенсиям, может он где-то есть, но общество ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн. Индексация не проведена, пенсионный фонд остается неэффективной машиной, которая только на содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого пенсионеры и социально незащищенные имеют один вопрос – "за что так с нами и что с нами будет дальше?", – сказал Зеленский.

В конце выступления Зеленский похвалил правительство Гончарука: "Это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства". Зал Совета взорвался аплодисментами. Но аплодировала только фракция "Слуги народа".

В завершение критического выступления президент попросил депутатов дать оценку работе Гончарука.

Что объяснил Гончарук

После президента слово взял премьер Гончарук. Он поблагодарил Зеленского и очень сдержанно сказал, что ему не за что стыдиться и добавил, что у его правительства есть очень много достижений.

Выступление Гончарука в Раде

"Как сказал президент, в этом правительстве не воровали, у нас не было коррупции, мы с ней боролись с первого до последнего дня. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний. На "Артемсоли", на "Энергоатоме". Мы боролись с коррупцией на всех участках. Поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи. Но мы не отступили. Хочу поблагодарить наших министров, которые продолжали делать свою работу. мы все это сделали вместе с вами и я верю, что есть много народных депутатов, которые хотят, чтобы Украина процветала. все то, что мы начали, должно быть завершено – реформа рынка земли, свободный оборот капитала. я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной независимо от своего статуса. Благодарю вас за возможность работать вместе", – сказал Гончарук.

В своем Telegram-канале Гончарук добавил, что ему дали мало времени, чтобы был виден результат работы.

"6 месяцев – это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства. Хотя отдельные результаты нашей с вами работы украинцы уже видят в платежках", – написал Гончарук.

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