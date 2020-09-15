Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы

Проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности Европы.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцом 15 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что у Австрии и Украины разные взгляды на ситуацию вокруг газопровода.

"Я понимаю все сложности, все инвестиции, я это откровенно говорил. Как Себастьян сейчас говорит, я понимаю, что есть и компании, и налоги. Но при всем этом я понимаю, какие есть серьезные вызовы из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что Австрия могла бы уделить больше внимания этому вопросу.

Курц пояснил, что страны рассматривают вопрос строительства "Северного потока-2" под разными углами.

"Мы считаем, что диверсификация в экономике – это всегда позитивный фактор. Мы с господином президентом в нашем личном разговоре этот вопрос немного выяснили", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии посчитали ошибкой призывы к остановке строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". В то же время МИД страны все еще рассматривает остановку как меру наказания России.

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