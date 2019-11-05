Завод "Мотор Сич" хочет купить основатель американской ЧВК Blackwater – СМИ

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич" (находится в Запорожье).

Об этом со ссылкой на материал в The Wall Street Journal сообщает "РБК-Украина". "Издание пишет, что Вашингтон продолжает попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиационной техники под контроль Китая. По данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил Принсу вести переговоры о приобретении "Мотор Сич", – сказано в публикации.

Сообщается, что Принс посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье в рамках приезда в Украину 24-27 октября. При этом Принс не стал комментировать данную информацию, а в подконтрольной ему компании Frontier Services Group сообщили об интересе бизнесмена в инвестициях в Украину.

Основатель Blackwater интересуется покупкой "Мотор Сичи"

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

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