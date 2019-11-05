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5 ноября • обновлено в 17:38
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Завод "Мотор Сич" хочет купить основатель американской ЧВК Blackwater – СМИ

1.4т Читать материал на украинском

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич" (находится в Запорожье).

Об этом со ссылкой на материал в The Wall Street Journal сообщает "РБК-Украина". "Издание пишет, что Вашингтон продолжает попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиационной техники под контроль Китая. По данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил Принсу вести переговоры о приобретении "Мотор Сич", – сказано в публикации.

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Сообщается, что Принс посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье в рамках приезда в Украину 24-27 октября. При этом Принс не стал комментировать данную информацию, а в подконтрольной ему компании Frontier Services Group сообщили об интересе бизнесмена в инвестициях в Украину.

Основатель Blackwater интересуется покупкой "Мотор Сичи"

Основатель Blackwater интересуется покупкой "Мотор Сичи"

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

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Тема
Инвестиции в Украину
Место
Украина
Тег
"Мотор Сич"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В любом случае ему не жить. Китайцы покупают, чтобы вывезти технологии, а американцы, чтобы их уничтожить и они не достались китайцам.
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Северг Олег
Северг Олег
Как алкаши. Всё из дома в скупку несут. Всё то, что русские строили этот народишко за 30 лет распродал. Всё профукали. Офигеть...
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