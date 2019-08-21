Заработок на облигациях: стало известно, как Украина резко пополнила бюджет

По результатам продажи облигаций внутреннего займа государственный бюджет Украины получил 1,07 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов об итогах аукционов, которые прошли 20 августа 2019 года.

От продажи однолетних облигаций со средней доходностью 16,04% Украина получила более 501 млн грн. А продажа трехлетних облигаций дала в бюджет 488,8 млн грн. Их доходность немного выше – 16,12%

Размещение краткосрочных облигаций (погашение 20 ноября) принесло 82,4 млн гривен. Доходность по ним составляет 16,49%.

Украина заработала на облигациях более 1 млрд грн twitter.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние два года объем инвестиций физлиц в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ) вырос в 44 раза – с 0,15 до 6,6 млрд грн. Это произошло на фоне снижения ставок в банках и роста доходности облигаций госдолга.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

При этом Национальный банк не видит рисков для валютного рынка в том, что иностранные инвесторы массово покупают облигации государственного долга Украины (ОВГЗ).

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