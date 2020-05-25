За долги по коммуналке будут взламывать квартиры? Какое решение приняла Рада и что ждет украинцев

В документе все еще значится норма, согласно которой коммунальщики получат право взламывать квартиры, однако нардепы уверяют, что ее уже убрали.

Законопроект приняли в первом чтении, еще его предстоит проголосовать во втором чтении и в целом.

В Украине в первом чтении приняли законопроект №2458, в одной из статей которого предлагали разрешить коммунальным поставщикам взламывать дома и квартиры потребителей, чтобы отключить услуги. Правда, комитет эту норму отклонил, а уже во втором чтении ее исключат из документа.

OBOZREVATEL разобрался, на кого и как повлияет законопроект №2458 и что сделать, чтобы не переплачивать за коммуналку.

Квартиры украинцев смогут взламывать за долги?

Нет, уверяют авторы законопроекта. Хотя такая норма действительно прописана в законопроекте, мол, за нарушение договора исполнитель коммунальной услуги может несанкционированно попасть в жилье. Например, если пользоваться водой, но не оплачивать ее, водоканал может отправить работника, взломать дверь и перекрыть кран.

Эта норма в документе есть, но голосовали документ уже без нее, заявил OBOZREVATEL автор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров. По словам политика, модель законопроекта разрабатывалась еще прошлым созывом Рады. Его нужно было принимать, чтобы навести порядок в вопросе заключения договоров. Поэтому документ решили поддержать, но без нормы о доступе в жилье.

По процедуре аппарат Верховной Рады зарегистрировал законопроект с нормой о несанкционированном доступе в жилье, но под стенограмму заседания документ в первом чтении принимали уже без спорной статьи.

Коммунальные услуги

"Эту норму ввели в модель закона еще в прошлом созыве. Эту норму мы отменили на комитете. На сайте Верховной Рады размещен тот проект, который содержит эту норму. Но мы рассматриваем законопроект по сокращенной процедуре, уже ко второму чтению этой нормы не будет", – рассказал Пивоваров.

Еще один из авторов законопроекта Юрий Камельчук также подтвердил в разговоре с OBOZREVATEL: документ примут без скандальной правки. "Я уточнял, поддерживается ли эта норма: не поддерживается, если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если это так будет оставаться, то я отзову свою подпись и не буду голосовать во втором чтении", – сказал Камельчук.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также пришло к выводу: если нардепы разрешат несанкционированный доступ в квартиры и дома, фактически они нарушат 30 статью Конституции Украины.

Что еще изменят?

В Украине до 1 мая 2020 года каждый потребитель коммунальных услуг должен был выбрать модель отношений с поставщиками. "Каждый собственник многоквартирного дома должен был заключить договор в бумажном виде. Люди не хотели быть инициаторами этого самостоятельно. На 1 мая 2020 года очень мало было договоров", – поясняет Пивоваров.

Согласно новым правилам, договор будут заключать автоматически, а его условия обязаны размещать на сайте поставщика.

Еще одна важная норма – в домах, которые пользуются автономным отоплением, смогут индивидуально назначать тариф на тепло. С такой позицией не согласны сотрудники научно-экспертного управления Рады. Мол, если тарифы не регулировать, то их могут безосновательно завышать.

"Неприемлемым, на наш взгляд, является предложение законопроекта о дополнении ст. 21 Закона новой ч. 6, в которой предлагается следующее: "Тарифы на коммунальные услуги по снабжению тепловой энергии, вырабатываемой предприятием с помощью систем автономного теплоснабжения, определяются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома".....Установление тарифов для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного теплоснабжения, по нашему мнению, приведет к экономически необоснованным тарифам", – говорится в выводах к законопроекту.

Еще одна техническая правка – внутренние газовые коммуникации должны будут обслуживаться предприятиями-поставщиками.

Лучший вариант – создать ОСМД

У украинцев был год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать: коллективный или индивидуальный. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор.

И главная разница в том, что по индивидуальному договору придется платить абонплату. Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.

Подробнее о том, что такое абонплата и зачем ее придумали, можно прочитать здесь. Чтобы не платить лишнего, в первую очередь необходимо познакомиться с соседями. Дальше – провести собрание и создать ОСМД. В таком случае с поставщиками можно будет заключить коллективный договор и не платить абонентскую плату, в размер которой в том числе включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.

"В законе сказано, что до 1 мая 2020 люди имеют право определиться с тем, какой вариант им подходит. Для этого нужно будет созвать общее собрание, на которое должны собраться владельцы не менее 75 процентов жилых площадей, принять соответствующее решение. ОСМД вправе также делегировать такие права своему председателю правления, и он тогда от имени жителей имеет право заключить коллективный договор. На общем собрании можно определить человека из числа совладельцев квартир", – рассказали OBOZREVATEL в одном из водоканалов.

Если заключать индивидуальные договора, ежемесячно за поверку счетчиков, выдачу справок (когда они нужны) и печать платежек будут взимать 15-22 грн абонплаты.

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