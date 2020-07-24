Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер 12 лет назад обещал, что его компания станет крупнейшей в мире с капитализацией $1 трлн. Но с тех пор российский монополист лишь подешевел в 6 раз.

Об этом напомнила российская правозащитница Алена Попова в Twitter.

"12 лет назад Миллер заявил, что в течение 7-8 лет "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией с капитализацией $1 трлн. Тогда "Газпром" стоил $360 млрд, а сейчас в 6 раз меньше – $63 млрд. Миллер продолжает возглавлять "Газпром" и получает за это 101 млн рублей в месяц (примерно 39,5 млн грн, – Ред.)", – написала Попова.

Миллера поймали на неправдивом обещании о "Газпроме" Twitter Алены Поповой

Попова привела другие показательные данные о "Газпроме" – сравнение его стоимости и стоимости онлайн-кинотеатра Netflix. За 12 лет Netflix стал дороже в 110 раз.

Июль 2008 года:

"Газпром" – $286 млрд;

Netflix – $2 млрд;

Июль 2020 года:

Netflix – $224 млрд;

Газпром – $67 млрд.

Миллера поймали на неправдивом обещании о "Газпроме" Twitter Алены Поповой

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.

Доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, что является ниже стоимости безубыточных поставок в Европу.