"Выстрелили себе в ногу!" Путин посмеялся над американскими санкциями

Президент РФ Владимир Путин назвал "выстрелом в собственную ногу" решение США о запрете на работу американских компаний на российском шельфе.

По его словам, ограничения коснулись более 400 фирм. Об этом он сказал, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает ТАСС.

"Ограничения, которые вводит администрация США в последние годы, не помню, больше десятка ограничений введено, 400 с лишним компаний и почти 300 физических лиц, вы знаете, имеют эффект бумеранга. Взяли запретили, допустим, своим компаниям – я уже говорил об этом - работать на российском шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали?" – добавил Путин.

По мнению Путина, в США наказали сами себя. "В ногу себе выстрелили – и все", – заявил он.

Путин рассказал о проблемах США из-за санкций

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