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20 ноября • обновлено в 16:22
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/ Рынки и компании

"Выстрелили себе в ногу!" Путин посмеялся над американскими санкциями

1.8т
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Президент РФ Владимир Путин назвал "выстрелом в собственную ногу" решение США о запрете на работу американских компаний на российском шельфе.

По его словам, ограничения коснулись более 400 фирм. Об этом он сказал, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает ТАСС.

"Ограничения, которые вводит администрация США в последние годы, не помню, больше десятка ограничений введено, 400 с лишним компаний и почти 300 физических лиц, вы знаете, имеют эффект бумеранга. Взяли запретили, допустим, своим компаниям – я уже говорил об этом - работать на российском шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали?" – добавил Путин.

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По мнению Путина, в США наказали сами себя. "В ногу себе выстрелили – и все", – заявил он.

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Путин рассказал о проблемах США из-за санкций

Как сообщал OBOZREVATEL, Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
США
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hunt andres
hunt andres
Интересно, полякам кто нибудь заплатил эти 40 млн? Думаю, нах послали)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Чё там американцы ... Украина уже и ноги себе отстрелила. Остались руки, чтобы было чем в свою голову контрольный пальнуть после 9-го декабря ...
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