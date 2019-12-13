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13 декабря • обновлено в 06:19
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Вслед за США: Европейский совет ударил санкциями по России

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Европейский совет продлил на 6 месяцев санкции против Российской Федерации из-за войны в Украине.

Такое решение было принято в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает "Укринформ".

"Мы провели дискуссию относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию относительно ситуации", – заявил Мишель.

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"Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – добавил он.

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Цензор.нет

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Санкции против России
Место
Россия
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