Цены на пульсоксиметры взвинтили в 10 раз: как наживаются на здоровье украинцев и стоит ли покупать "COVID-прибор"

В Украине в больницах катастрофически не хватает медицинского кислорода. Его нехватка в крови – одно из последствий коронавируса, из-за чего страдают легкие. Измерять уровень насыщения кислородом крови можно и дома – с помощью специального прибора пульсоксиметра.

Всего за несколько месяцев цена на него взлетела в разы. Продавцы покупают их по цене около 100 грн в Китае, а после перепродают уже за 800-1400 грн.

О том, как изменились цены, как пользоваться пульсоксиметром и стоит ли его покупать – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине пандемия коронавируса в первую очередь озолотила производителей масок, затем – лаборатории, которые тестируют на коронавирус, а теперь, когда количество больных ежедневно увеличивается более чем на 10 тысяч, пришло время продавцов медицинского оборудования.

"Нужно контролировать состояние легких – вам поможет пульсоксиметр", – говорится в объявлении одного из онлайн-магазинов. Это приборы для измерения уровня кислорода в крови. Если он падает, нужна медицинская помощь, кислородная маска. По этому показателю также можно определить, кто нуждается в госпитализации, а кто может лечиться дома.

В Украинских магазинах цены на эти приборы – от 500 до 1495 грн. А что самое интересное, еще несколько месяцев назад их можно было купить всего за 200 грн! То есть цена взлетела у 2-6 раз.

Чаще всего это приборы китайского производства. Их, кстати, используют врачи. При этом в китайских магазинах такие же пульсоксомитры можно купить за 3-8 долларов. То прибор можно купить за 100 грн, а продать – за 1000! На ровном месте онлайн-магазины получают огромнейшую маржу.

Можно было бы предположить, что разница в производителе или в качестве, однако компания и страна производитель во всех случаях одни и те же. К примеру, на прибор MD300C19 цена в украинских магазинах варьируется от 259 до 1300 грн! И это с учетом, что львиная доля онлайн-магазинов не платят полные налоги, не имеют прямых договоров с компаниями-поставщиками. Они всего лишь покупают в Китае за дешево, а в Украине продают этот же товар за дорого.

Никто не ограничивает цены и не контролирует качество. Но при этом, если покупать, к примеру, на Аliexpress, то сэкономить можно около 1200 грн. Там придется заплатить меньше 100 грн, а здесь – больше 1400. "Честно, я покупал и там, и здесь – никакой разницы не ощутила", – говорит врач-инфекционист Инна Андрусович.

В подготовленных Минздравом рекомендациях такой информации нет. OBOZREVATEL обратился в Консультационный центр по борьбе с Covid-19. Там пояснили: сатурацию (насыщенность крови кислородом) может измерить бригада экстренной помощи. Правда, ее еще придется дождаться.

"Я не могу вам дать конкретную рекомендацию, это скорее ваш личный выбор, покупать или нет. Но сказать, что такая необходимость есть, нельзя. При необходимости к вам могут приехать медики, измерить сатурацию", – рассказывают в МОЗ.

А вот врачи придерживаются другого мнения. Один из ведущих врачей-инфекционистов Харьковской области Инна Андрусович говорит: бывает, что у пациентов затрудненное дыхание, он задыхается, но не из-за низкой сатурации, а из-за психосоматики.

"Я бы все-таки рекомендовала, чтобы у тех, кто находится дома и у кого диагностировали Covid-19, был пульсоксиметр. Нужно правильно проводить измерения: на трех пальцах левой руки, на трех пальцах правой руки, и тогда уже использовать среднеарифметическое значение", – рассказала OBOZREVATEL Андрусович.

У здорового человека уровень насыщения кислородом кровью должен быть в пределах 98-100%. До 93% уже нужна кислородная маска. Хотя на самом деле из-за нехватки кислорода по факту кислородные маски дают при насыщении кислородом крови на уровне 85%.

Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец также уверена: у больного дома должны быть две вещи: градусник и пульсоксиметр. Даже при относительно высокой температуре, уверена врач, но с достаточной насыщенностью крови кислородом, можно проходить лечение дома. "Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, если даже человек себя плохо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", – сказала врач.