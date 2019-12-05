Главная Новости
5 декабря • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине подскочила цена на газ и урезали субсидии: что теперь будет

1.4т
Читать материал на украинском

Цены на газ для населения в Украине выросли, несмотря на заявления Кабмина о снижении тарифов. При этом правительство вопреки обещаниям урезало субсидии.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что цена на газ будет на 7% меньше, чем год назад. Но по факту украинцам за голубое топливо придется платить больше. Об этом говорися в материале OBOZREVATEL.

Гончарук сообщил, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м. Хотя до отопительного сезона газ продавался по 7 грн за куб, то есть почти на 1 грн дешевле. Разумеется, что зимой традиционно растет спрос на голубое топливо, и это приводит к повышению цен. Мол, на 7% дешевле прошлого года – уже победа.

Новости
"Напрямую не обещал": у Зеленского объяснили, почему не снизят тарифы для украинцев

Но дело в том, что сравнивать с отопительным сезоном 2018/2019 более чем некорректно. За этот период газ резко подешевел на европейском рынке. Если в декабре 2018-го средняя цена тысячи кубометров составляла 11,7 тыс. грн, то в декабре этого года – 5,8 тыс. грн. Это на 49,5% дешевле!

То есть газ за 12 месяцев на открытом рынке подешевел на 49,5%, а украинцам предлагают тариф, который на 15% выше, чем до отопительного сезона, и всего на 7% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Фактически можно сделать три коротких вывода:

  • Кабмин принял решение повысить тариф на газ на 15%;

  • на открытом рынке газ подешевел за год на 49,5%, но украинцы этого не почувствуют;

  • утверждение, что газ подешевел – большое преувеличение.

Также только на словах остались обещания о том, что число субсидиантов увеличится на 1 млн человек. На самом деле все субсидии урезали. Соответствующее решение уже приняло правительство, но вступит в силу оно только в мае.

Формулу расчета поменяли так, что теперь семья будет платить не 15%, а 20% от своего дохода за коммуналку. К примеру, если семья из трех человек с доходом в 9 тысяч сейчас может платить без субсидии 1044 грн, то по новым правилам – 1386 грн.

Тарифы на газ

Тарифы на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ.

Кабинет министров Украины отменил ограничение на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Недавно глава Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что в Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Цена на газ Монетизация субсидий
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
субсидии газ тарифы
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы были очень недовольны пенсиями по 130 долларов (мин) и ценами на газ по 72 копейки за м2 (2013г.) при закупке газа по ценам в 2 раза больше - поэтому они свергли кровавый рЭжим Януковича Ясно Солнышко и сейчас наслаждаются свободой (свободой от мозгов)...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нож Всвину
Нож Всвину
После стрибков на майдане украинцы стали настолько богатыми, что им абсолютно не нужны субсидии и они могут позволить себе заплатить любую цену за газ. Главное, что бы он был не москальский.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
Ну ниче, щас газпром в суде победим и запануем! Слава Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги