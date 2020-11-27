Власть призвали защитить Карпаты от вырубки: Украине может грозить экокатастрофа из-за манипуляций по экологии

Пока международные организации предупреждают Украину о том, что дальнейшее игнорирование экологических проблем приведет нашу страну к катастрофе – у нас набирает обороты использование экологии для пиара и манипуляций. Особенно громко звучит хор голосов псевдоэкоактивистов перед выборами. Они активно изобличают главные, по их мнению, проблемы современной Украины – и старательно обходят те темы, на которых сложно заработать электоральные симпатии или поднятие которых никто не финансирует. Почему наводнения в Карпатах, пожары в Чернобыле и на Луганщине, скандал с Венгрией из-за мусора в реке Тиса и прочие больные темы этого года совершенно не заинтересовали "экоактивистов" и к чему могут привести манипуляции с проблемами окружающей среды – читайте далее.

За помощью – к президенту

Создатель небольшого видео-продакшена Андрей Кобрин после масштабных наводнений на Западной Украине в этом году инициировал творческий проект "Задыхаюсь!". Вместе с единомышленниками – такими же простыми ребятами, ставшими свидетелями превращения обычных сельских улочек на Закарпатье в полноводные реки – сняли целый фильм, посвященный экологической катастрофе, к которой Украина сейчас несется на полных парах.

Создатели фильма убеждены: масштабные наводнения – следствие массовых незаконных вырубок леса в Карпатах. И эксперты подобный вывод разделяют: основной причиной наводнений уже более 10 лет экологи называют стремительное "облысение" карпатских гор.

Так, к примеру, руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко из года в год предупреждает: если не остановить черных лесорубов – быть беде.

"Проблема в том, что лесники массово рубят деревья в Карпатах. За последние десять лет в четырех западных областях они срубили порядка 10 — 12 процентов леса. В то время как, например, в Европе в горных районах рубят максимум три процента. В результате дождевая вода не задерживается в лесах (обычно там мягкая подстилка, мох, которая как губка впитывает влагу) быстро смывается в реки, и те выходят из берегов. А учитывая, что реки горные, вода несется с огромной скоростью, разрушая плотины, здания, мосты", - говорил Борейко журналистам "Фактов" сразу после наводнений, произошедших на западе страны в этом году.

Он убежден: единственный способ избежать катастрофы – введение полного моратория на вырубку лесов в Карпатах. Однако без конкретных действий в этом направлении со стороны Кабмина и лично президента действенный запрет на вырубку деревьев невозможен. А они пока, к сожалению, особой заинтересованности в изменении ситуации не проявляют.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок также настаивает: вырубка леса в Карпатах напрямую связана с наводнениями в западных регионах. И не только.

"Чем больше будет вырубываться лес, тем больше Украина будет страдать от наводнений. Более того. В природе все между собой связано. И вырубка деревьев, например, в Карпатах вызовет последующие процессы деградации и грунтов и пыльные бури. Казалось бы - при чем пыльная буря в Киеве к вырубке лесов в окружающих областях? Но связь - прямая. Прошлая зима была малоснежной. Грядущая по прогнозам будет такой же. Мы ожидаем, что продолжится пересыхание сверхразоранных грунтов. Вырубываются леса, которые не задерживают пылевые потоки. И традиционные уже для начала весны суховеи будут масштабировать такое новое для Украины явление, как пыльные бури", - рассказала OBOZREVATEL Цыганок.

Она подчеркнула: новых наводнений также не избежать. Ведь усилий и местных, и центральных властей для изменения ситуации – катастрофически недостаточно. А сознательности людей на местах пока не хватает для того, чтобы собственными силами остановить "черную" вырубку. Тем более, что многие из жителей Западной Украины на этом зарабатывают.

Недостаточными усилия властей считают, похоже, и авторы проекта "Задыхаюсь!". Андрей Кобрин еще 11 ноября зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием остановить приближение катастрофы. В частности, по мнению автора петиции, карпатские леса следует защитить статусом национального природного парка с усилением контроля за тем, чтобы лес не рубили, с помощью специально созданного на базе Нацгвардии охранного органа. Припугнуть "черных лесорубов" следует также гривной – существенно усилив существующие штрафы за вырубку леса. Для того, чтобы контролировать состояние Карпат в режиме реального времени, Кобрин предлагает разработать и внедрить специальную мониторинговую компьютерную программу. Ну и для беспрекословного соблюдения моратория он считает необходимым привлекать к работе контролирующих органов общественных активистов, а также заручиться поддержкой GreenPeace.

И такое предложение находит отклик среди украинцев. За две недели после создания петиции ее подписали более 6 тысяч человек. При том, что у ее создателя нет особо раскрученных площадок для ее продвижения.

Следовательно, тема актуальна для нашей страны и соотечественников. Почему же об этом практически нельзя прочесть в СМИ и услышать по телевизору? Ответ прост: за это не платят.

По зову или по вызову?

Термин "активисты по вызову" стал уже печальной обыденностью для украинских реалий. Откровенно проплаченные митинги, на которых количество журналистов зачастую превышает количество митингующих, происходят с пугающей регулярностью. И все чаще тематикой для таких митингов становится экология и проблемы окружающей среды.

"Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые надели "зеленый" камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни", - так описывала ситуацию с засильем псевдоэкоактивистов в Украине перед выборами Людмила Цыганок.

Она, как и многие ее коллеги, убеждена: спекуляции на экологической тематике могут иметь под собой разные цели, начиная от желания отдельных политиков или партий заполучить несколько дополнительных процентов к своему рейтингу перед выборами – заканчивая банальным желанием заработать денег, выполняя заказ по медийному уничтожению предприятия от его конкурентов или пытаясь шантажировать владельцев бизнеса.

"В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия", - убеждена Цыганок.

По ее словам, особенно активно о том, как вредит промышленность окружающей среде, начинают говорить перед выборами. При этом манипуляторов отличает удивительная простота предлагаемых ими стратегий решения сложных проблем.

"Решение сложных вызовов – не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь избрать их... Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время", - подчеркивает Цыганок.

Цена пиара

Независимо от истинных целей псевдоактивистов, они причиняют экологии огромный вред. Ведь громкими митингами, переключением внимания на второстепенные проблемы, предложением пустых "планов действий", которые зачастую нельзя реализовать, да никто и не собирается это делать – они воруют драгоценное время, которое можно и нужно было бы направить на решение действительно жизненно важных проблем.

"Проблема защиты окружающей среды – одна из "фишек" политиков. Особенно часто они разыгрывают ее перед выборами. Но очень важно не поддаваться на предвыборные манипуляции и включать критическое мышление. Часто голосуют за мэра или депутатов, постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет. Так что же гражданам делать? Нужно, во-первых, смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался. Во-вторых, если человек не специалист по этим вопросам, то как он их будет решать? Никак!" - предупреждал перед местными выборами в Украине политолог Дмитрий Купыра.

Тем более, что реальных проблем в Украине – немало. И те проблемы, которые уже через несколько лет могут больно ударить по здоровью и жизни каждого из нас, чаще всего рождаются не в промышленных городах.

Так, согласно выводам экспертов Всемирного фонда природы (WWF), состояние природных ресурсов в нашей стране – катастрофическое. Безконтрольная и бьющая все рекорды незаконная вырубка деревьев в Карпатах лишает Украину "зеленых легких" и провоцирует наводнения, которые из года в год будут лишь усиливаться. И если в этом году вода принесла лишь материальные потери, в следующем году стихия может забрать жизни людей. Но существующая система лесхозов морально устарела, и эксперты WWF акцентируют на необходимости реформирования "лесного" законодательства.

Большой проблемой также является загрязнение украинских водоемов и отсутствие элементарной культуры экологического поведения у украинцев. В наших реках плавают тонны мусора. В 2020 году это даже стало причиной направления дипломатической ноты от Венгрии: из Закарпатья на территорию сопредельного государства по реке Тиса ежегодно плывут десятки, а то и сотни тонн мусора, который венгры обязаны вылавливать и утилизировать за свой счет. Подобная ситуация приводит к тому, що ежегодно Украина должна компенсировать Венгрии огромные деньги. Но "экоактивисты" не сделали ничего для изменения ситуации и для того, чтобы научить украинцев элементарным основам экологичного поведения. А попытки профессиональных экологов изменить ситуацию часто тонут в громком хоре хайпующих на проблемах "заробитчан".

В отличие от местных псевдоэкоактивистов, во Всемирном фонде дикой природы чрезмерно взволнованы и катастрофическим снижением уровня подземных вод, что в ближайшем будущем может привести к дефициту воды в Украине. А в более отдаленной, но все же обозримой перспективе мы столкнемся с нехваткой питьевой воды.

На самом деле, отличить манипуляцию от реальной стратегии решения проблем может даже человек без экологического образования. К примеру, обещания политиков решить проблемы окружающей среды (а такие обещания перед местными выборами давали представители каждой первой политсилы во всех регионах) эксперты рекомендуют анализировать с точки зрения конкретного плана решения этих проблем.

"Как отличить манипуляцию от реальных обещаний? Если уже выбранные кандидаты включали в свои предвыборные программы обещания относительно решения экологических проблем, они должны были предлагать и реальные шаги по их решению. Потому что у нас нет ни двух, ни трех, ни пяти лет для решения проблем. Украина уже тонет в стоках", - объясняет Цыганок.

Она называет свой топ проблем с экологией в Украине. И ни промышленность, ни пожары в Австралии, о которых так пекутся псевдоактивисты, в этот топ не входят.

"Если говорить о самых болезненных реперных точках, то это вопрос обеспеченности чистой водой. Очень немного водоканалов сейчас начали модернизацию большинство городов стоят на грани катасрофы. И это же вопрос не только обеспеченности питьевой водой, это еще и стоки, в которых в случае прорывов города будут тонуть. И это уже вопрос национальной безопасности. Это вопрос мусора. Часть решения этой проблемы лежит в законодательной воле политиков, и сейчас идет активно реформа управления отходами и работа над проектом закона. Но на местах ОТГ уже сейчас могут решить вопросы с полигонами", - говорит Цыганок.

Эксперт подчеркивает: если граждане Украины не будут на местах контролировать выполнение политиками своих предвыборных обещаний, если не будут давить на местные власти с тем, чтобы подтолкнуть их к решению действительно важных проблем. В противном случае мы и дальше будем слушать бесконечные обещания. И в лучшем случае гасить "пожар" там, где можно было бы предупредить его возникновение.