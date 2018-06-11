Власть "Газпрома" заканчивается: Украина сможет обойтись без российского газа

Украина в состоянии полностью отказаться от российского газа и покрыть все внутренние потребности в энергоносителе за счет собственных месторождений.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил и.о. директора Института газа НАН Украины Александр Пятничко.

"Проблема в том, что месторождения газа очень сильно рассредоточены по территории Украины. В основном это мелкие месторождения. Естественно, для того, чтобы увязать их в единую систему, нужна прокладка трубопровода, а это очень капитальное финансовое вложение", - сказал Пятничко.

"Опять-таки, необходимо строить компрессорные станции для того, чтобы из скважин можно было дотянуть этот газ до магистрального газопровода", - сказал эксперт.

"Украина обладает запасами газа, которые полностью удовлетворили бы ее внутренние потребности. Чисто теоретически, мы могли бы полностью отказаться от услуг "Газпрома" и вполне обошлись бы без российского газа. Но для этого нам необходимо вложить колоссальные деньги в развитие собственных месторождений", - отметил Пяничко, отметив, что сейчас нет даже примерного понимая того, какая именно сумма может понадобиться для развития собственных месторождений. Проблема не в том, что наши месторождения маленькие, проблема в том, что для того, чтобы привести это все в порядок, соединить это все в единую цепь и разработать собственные месторождения, потребуются колоссальные средства.

"Но чисто теоретически, если бы это все было сделано, можно с уверенностью сказать, что Украины могла бы отказаться от услуг "Газпрома" и перекрывать все потребности собственными запасами газа", - сказал Пятничко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.