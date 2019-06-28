ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Рынки и компании

Владельцы игровых автоматов победили: Украину обязали выплатить огромную сумму

4.1тЧитать материал на украинском

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить владельцам салонов с игровыми автоматами компенсаций на общую сумму €522,9 тыс.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Елена Лешенко. Таким образом, суд принял сторону истцов, подтвердив, что украинские власти незаконно лишили эти фирмы лицензий.

Владельцы игровых автоматов победили: Украину обязали выплатить огромную сумму

Новости
В Польше будут судить работодательницу, которая бросила украинца умирать

ЕСПЧ потребовал выплатить компенсацию двум украинским компаниям и одному физическому лицу:

  • ООО "Мир развлечений" (Харьков) — €300 тыс. материального ущерба и €17 тыс. судебных издержек;

  • ООО "Игро-Бет" (Львов) — €135 тыс. материального ущерба и €214 судебных издержек;

  • гражданка Станко из Закарпатья — €58,5 тыс. материального ущерба и €2,2 тыс. судебных издержек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее запрещенные законом Украины игровые автоматы были замечены на Минском массиве в Киеве.

Жителей Киева возмутило появление на станциях столичного метрополитена игровых автоматов "Космолот". Так, один из них был замечен на станции "Лыбедская".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Судебная реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
Судебная реформа
Место
Украина
Теги
законопроектЕвропейский суд по правам человека
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
23
7
Смешно
2
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Грошей на це немає. Україна може виразити тільки "повагу" до рішення ЄСПЛ і до ПАРЄ заодно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Поздравляю эвропейцев! Круто вас ЕСПЧ обул
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel