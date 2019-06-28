Владельцы игровых автоматов победили: Украину обязали выплатить огромную сумму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить владельцам салонов с игровыми автоматами компенсаций на общую сумму €522,9 тыс.
Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Елена Лешенко. Таким образом, суд принял сторону истцов, подтвердив, что украинские власти незаконно лишили эти фирмы лицензий.
ЕСПЧ потребовал выплатить компенсацию двум украинским компаниям и одному физическому лицу:
ООО "Мир развлечений" (Харьков) — €300 тыс. материального ущерба и €17 тыс. судебных издержек;
ООО "Игро-Бет" (Львов) — €135 тыс. материального ущерба и €214 судебных издержек;
гражданка Станко из Закарпатья — €58,5 тыс. материального ущерба и €2,2 тыс. судебных издержек.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее запрещенные законом Украины игровые автоматы были замечены на Минском массиве в Киеве.
Жителей Киева возмутило появление на станциях столичного метрополитена игровых автоматов "Космолот". Так, один из них был замечен на станции "Лыбедская".
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