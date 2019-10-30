Монобольшинство провалило важное голосование: что будет с ценами на газ

Верховная Рада не поддержала законопроект №1122, который вводит запрет на повышение цен на природный газ для населения.

За это на заседании в среду, 30 октября, проголосовали 90 народных депутатов, из них – 33 от партии "Слуга народа". (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Глава Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус перед голосованием заявил, что его комитет выступил против этого предложения. По его словам, у членов комитета были замечания. "Главное научно-экспертное управление, разделяя необходимость упорядочить образование тарифов, не поддерживает способ, которым это предлагается сделать. Комитет получил выводы НКРЭКУ. Там отмечают, что полномочия об обеспечении проведения ценовой политики предоставлены Кабинету Министров. Таким образом, принятие проекта закона противоречит законодательству. Комитет принял решение не поддерживать законопроект", – сказал Герус.

Он добавил, что в последнее время в Украине цены на газ для населения снижались. Так, в октябре она снизилась на 5%. "Таким образом, за последние 7 месяцев цена газа для населения снизилась на 35%. Также мы видим снижение цены на электроэнергию на оптовых рынках. За 2 месяца она снизилась почти на 20 копеек", – отметил Герус.

Результаты голосования

Голосование по партиям

Законопроект вернули на доработку. Такое решение поддержали 264 народных депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива.

Цена на газ для населения Украины в октябре 2019 года снизилась на 4,9% (или на 220 грн) по сравнению с той, которая была в сентябре. Теперь тысяча кубометров стоит 4273 грн.

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