В январе 2020 года пенсии в Украине получили 632,4 тыс. пенсионеров, выехавших из аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Общая сумма выплат – 3 млд гривен.

Средний размер составил 4714 гривен. Об этом главе Комитета ВР по вопросам социальной политики Галине Третьяковой сообщили в Пенсионном фонде. Напомним, с 1 марта в Украине пройдет автоматическое повышение пенсий. В Минсоце уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров.

Пенсии в Украине

Согласно данным ПФ, средний размер пенсии по возрасту в Украине на 1 января 2020 года составил 3083 гривни. То есть это меньшая сумма, чем в среднем получают пенсионеры-переселенцы.

"По оперативным данным, в января 2020 года проведена выплата пенсий 632,4 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. Общая сумма выплаченных пенсий указанным лицам – 3 млрд грн. Средний размер пенсии – 4714,78 грн", – сказано в ответе ПФ.

Там уточнили, что в январе 2020 года органы Пенсионного фонда получили 1,3 тыс. обращений от внутренне перемещенных лиц с просьбой платить пенсию по новому месту проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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