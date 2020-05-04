"Укрзалізниця" даст по 10 тыс. гривен сотрудникам на лечение COVID-19: заявление компании

В "Укрзалізниці" выплачивать материальную помощь в размере до 10 тысяч гривен тем сотрудникам, которые заболели коронавирусом.

Такое решение приняла комиссия компании по социальной защите работников, сообщили на сайте УЗ в понедельник, 4 мая.

"Укрзалізниця"

"Работникам железной дороги, в которых было диагностировано и подтверждено COVID-19, будет предоставляться материальная помощь – в размере до 10 тыс. грн в случае тяжелого течения заболевания и до 6 тыс. грн – если болезнь протекала без осложнений", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу. Также компания заплатит 25 тыс. грн страховки, если сотрудник заболеет коронавирусом в тяжелой форме.

в Украине более 150 000 рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях. Также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".

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