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В Украине значительно подорожает бензин: названы сроки

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До конца года на топливном рынке Украины могут произойти существенные изменения как в вопросе качества топлива, так и в вопросе ценовой политики.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил председатель комитета по развитию экономической конкуренции при ТПП Украины, член Общественного совета при Минэнергоугля Сергей Сапегин.

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"На сегодняшний день на ситуацию на топливном рынке влияют неблагоприятные изменения в мировой конъюнктуре в связи с ростом цен на нефть. Формульная привязка цен на нефтепродукты внутреннего рынка к европейским ценам ведет к импорту мировой инфляции", - заявил эксперт, отметив, что продавцы будут вынуждены искать рисковые способы оптимизации бизнеса.

"Отсутствует минимальный запас нефти и нефтепродуктов, который предусмотрен 119 директивой ЕС и обязательствами Украины по созданию такого запаса. Ситуация будет ухудшаться, а значит покупательская способность будет катастрофически падать. В этих условиях, продавцы будут искать рисковые способы оптимизации бизнеса, в первую очередь за счет ухода от налогов и снижения качества топлива", - заявил эксперт.

"Кроме того, есть крайне неблагоприятный рисковый фактор, связанный со значительной долей российского топпива и нефтепродуктов, произведенных из российского нефтяного сырья", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что основной риск проявляется в премиальности внутреннего рынка для экспортеров в Украину.

"Цены при поставках в Украину могут быть выше европейских в связи с значительными внутренними рисками", - заявил эксперт, отметив, что топливный рынок избыточен по инфраструктуре.

"Мы имеем в 4,5 раза большее количество АЗС, чем в европейских странах. Это означает в целом по рынку большие накладные расходы на каждый литр потребляемого топлива. Однако, есть составляющая, которая будет сдерживать рост цен – это поставки топлива из России", - отметил эксперт, подчеркнув, что есть и другие рисковые составляющие.

"Есть риски, связанные с отсутствием у отраслевого министерства топливного баланса. В частности, оперативного и прогнозного. Это не позволяет прогнозировать возможную разбалансировку рынка и принимать упреждающие меры. В этой ситуации управление отраслью носит реактивный характер, когда правительство реагирует на последствия реализации тех или иных рисков, а не упреждает их проявление. Значительные риски связаны с тем, что в Украине отсутствует стабилизационный запас нефти и нефтепродуктов. Это создает риски разбалансировки топливного рынка и непрогнозируемого роста внутренних цен при отсутствии у правительства рыночного инструмента сглаживания ценовых колебаний", - заявил эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что примерно с опозданием в месяц рост цен на бирже может привести и к подорожанию энергоносителей для украинцев. В первую очередь вырастут цены на бензин, а следом – может подорожать и газ. Как известно, действующая формула расчета тарифа основана на импортном паритете. То есть чем выше цены на европейском рынке, тем больше придется платить и украинцам.

До конца 2018 года в Украине будет наблюдаться постоянный рост цен на дизельное топливо, бензин и автогаз. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, отметив при этом, что рост цен на топливо в Украине - это закономерный результат.

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Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Объекты
АЗС в Украинетарифыподорожание
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