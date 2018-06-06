В Украине значительно подорожает бензин: названы сроки

До конца года на топливном рынке Украины могут произойти существенные изменения как в вопросе качества топлива, так и в вопросе ценовой политики.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил председатель комитета по развитию экономической конкуренции при ТПП Украины, член Общественного совета при Минэнергоугля Сергей Сапегин.

"На сегодняшний день на ситуацию на топливном рынке влияют неблагоприятные изменения в мировой конъюнктуре в связи с ростом цен на нефть. Формульная привязка цен на нефтепродукты внутреннего рынка к европейским ценам ведет к импорту мировой инфляции", - заявил эксперт, отметив, что продавцы будут вынуждены искать рисковые способы оптимизации бизнеса.

"Отсутствует минимальный запас нефти и нефтепродуктов, который предусмотрен 119 директивой ЕС и обязательствами Украины по созданию такого запаса. Ситуация будет ухудшаться, а значит покупательская способность будет катастрофически падать. В этих условиях, продавцы будут искать рисковые способы оптимизации бизнеса, в первую очередь за счет ухода от налогов и снижения качества топлива", - заявил эксперт.

"Кроме того, есть крайне неблагоприятный рисковый фактор, связанный со значительной долей российского топпива и нефтепродуктов, произведенных из российского нефтяного сырья", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что основной риск проявляется в премиальности внутреннего рынка для экспортеров в Украину.

"Цены при поставках в Украину могут быть выше европейских в связи с значительными внутренними рисками", - заявил эксперт, отметив, что топливный рынок избыточен по инфраструктуре.

"Мы имеем в 4,5 раза большее количество АЗС, чем в европейских странах. Это означает в целом по рынку большие накладные расходы на каждый литр потребляемого топлива. Однако, есть составляющая, которая будет сдерживать рост цен – это поставки топлива из России", - отметил эксперт, подчеркнув, что есть и другие рисковые составляющие.

"Есть риски, связанные с отсутствием у отраслевого министерства топливного баланса. В частности, оперативного и прогнозного. Это не позволяет прогнозировать возможную разбалансировку рынка и принимать упреждающие меры. В этой ситуации управление отраслью носит реактивный характер, когда правительство реагирует на последствия реализации тех или иных рисков, а не упреждает их проявление. Значительные риски связаны с тем, что в Украине отсутствует стабилизационный запас нефти и нефтепродуктов. Это создает риски разбалансировки топливного рынка и непрогнозируемого роста внутренних цен при отсутствии у правительства рыночного инструмента сглаживания ценовых колебаний", - заявил эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что примерно с опозданием в месяц рост цен на бирже может привести и к подорожанию энергоносителей для украинцев. В первую очередь вырастут цены на бензин, а следом – может подорожать и газ. Как известно, действующая формула расчета тарифа основана на импортном паритете. То есть чем выше цены на европейском рынке, тем больше придется платить и украинцам.

До конца 2018 года в Украине будет наблюдаться постоянный рост цен на дизельное топливо, бензин и автогаз. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, отметив при этом, что рост цен на топливо в Украине - это закономерный результат.