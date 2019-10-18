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18 октября • обновлено в 12:21
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В Украине заявили о возможной техногенной катастрофе: министр рассказала подробности

1.4т Читать материал на украинском

Во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворивск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

Причина проблемы – в долгах перед местной ТЭЦ. Жители уже готовы перекрывать трассы, чтобы обратить внимание власти на проблему. Об этом в пятницу, 18 октября, в Верховной Раде заявил депутат Тарас Батенко. Он потребовал объявить в этих городах чрезвычайное положение.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак в ответ сообщила, что правительство активно работает по этому вопросу с главой Львовской ОГА .

"Губернатор созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будут признавать ситуацию в городе Новый Роздол такой, что грозит стать техногенной катастрофой регионального уровня. Также очень быстро будет созван обласной совет с целью выделения денег на поддержку людей, которые не получали зарплату в прошлом отопительном сезоне. Это для того, чтобы люди согласились выйти работать на этот объект. С других коммунальных предприятий области будут направлены технические бригады, чтобы решить технические проблемы. Также будет поставка электроэнергии с "Укрзалізниці". Люди будут с теплом", – сказала Алена Бабак.

В Украине заявили о возможной техногенной катастрофе: министр рассказала подробности

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Персона
Алена Бабак
Место
Украина
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