В Украине запустили пассажирские перевозки между областями

В Украине в понедельник, 1 июня, возобновилось автобусное сообщение между областями. При этом на транспорте действуют некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Пассажиры в автобусах могут ездить только в масках и сидя – по количеству мест, которые есть в транспортных средствах.

Однако, если поездка происходит в регион, где противоэпидемические меры не ослабляли, то пассажиры должны сидеть только по одному.

"Разрешается перевозка в пределах 50% количества мест для сидения", – объяснили в Кабмине.

Ослабление карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня компания "Укрзализныця" частично возобновила свою работу.

В понедельник, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.

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