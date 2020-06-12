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12 июня • обновлено в 14:53
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В Украине за год подорожала водка, вино и сигареты

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В Украине за последний год существенно подорожали сигареты – цена выросла на 20-30%. Также на 8% (с 16,30 грн до 17,61 грн за бутылку) подорожало пиво.

А вот цены на водку и вина отечественного производства выросли не так сильно. Об этом свидетельствуют данные за май 2020 года, опубликованные на сайте Государственной службы статистики в пятницу, 12 июня.

Цены на алкоголь и сигареты в Украине

Цены на алкоголь и сигареты в Украине

Как изменились цены на алкоголь

  • Водка, 0,5 л

В мае 2019 года стоила 91,53 грн, в мае 2020 года – 92,23 грн. Цена выросла на 0,76%.

  • Вина столовые отечественные, 0,75 л

В мае 2019 года стоили 65,47 грн, в мае 2020 года – 67,08 грн. Цена выросла на 2,46%.

  • Пиво отечественных марок, 0,5 л

В мае 2019 года стоило 16,30 грн, в мае 2020 года – 17,61 грн. Цена выросла на 8%.

Как изменились цены на сигареты

  • Сигареты с фильтром отечественных марок, пачка (20 шт)

В мае 2019 года стоили 31,48 грн, в мае 2020 года – 39,45 грн. Цена выросла на 25,32%.

  • Сигареты с фильтром медиум класса

В мае 2019 года стоили 36,59 грн, в мае 2020 года – 44,28 грн. Цена выросла на 21,02%.

  • Сигареты с фильтром премиум класса

В мае 2019 года стоили 43,04 грн, в мае 2020 года – 51,57 грн. Цена выросла на 19,82%.

  • Сигареты без фильтра

В мае 2019года стоили 27,25 грн, в мае 2020 года – 35,44 грн. Цена выросла на 30,06%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин хочет ввести побутылочный учет алкогольной продукции при ее производстве и продаже – чтобы побороть подделку и контрабанду. Но внедрение системы может повысить цены на такие напитки.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рост цен в Украине Цены на продукты
Место
Украина
Теги
сигареты алкоголь
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