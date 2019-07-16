В Украине ввели новые тарифы на газ: сколько заплатим за месяц

В Украине опубликовали новые цены на газ в июле. Стоимость голубого топлива зависит не только от цен "Нафтогаза", но и от тарифов на распределение.

OBOZREVATEL разобрался, сколько семья заплатит за голубое топливо в июле и почему в разных регионах цены отличаются.

Главное:

стоимость газа зависит от ситуации на внешних рынках;

меньше всего будут платить жители Киева и Кременчуга;

самые высокие тарифы – в Николаеве, Виннице и Ривно;

цены могут снова вырасти осенью.

Сколько стоит газ

"Нафтогаз" на 11,7% снизил тариф на голубое топливо для населения. После политических заявлений со стороны Кабмина, введения нового постановления, компания была вынуждена снизить свои цены. Сейчас, без учета НДС и тарифов на транспортировку, один кубометр стоит 4,9 грн. Правда, пока куб доходит до конечного потребителя, его стоимость увеличивается до примерно 7 грн.

Помимо "чистой" цены "Нафтогаза", также нужно заплатить 20% НДС и тариф на распределение газа. Последний для каждого предприятия устанавливает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Поэтому и цены в разных регионах могут отличаться примерно на 50 коп./куб.

Больше всего придется заплатить жителям Николаева, Винницы и Ривне – чуть больше 7 грн за кубометр газа, говорится в данных Федерации работодателей нефтегазовой отрасли. А вот самые маленькие счета придут киевлянам (всего 6,4 грн за кубометр) и жителям Кременчуга (6,48 грн за куб). Подробнее о том, кто и сколько заплатит, можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

Тариф на газ в Украине

"Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газзбутам и поставляет потребителям, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. Конечная же цена в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", – пояснили в НАКе.

Стоимость голубого топлива, согласно постановлению Кабмина №485, считается как минимальная из следующего списка:

цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже;

цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018-го;

средняя таможенная стоимость импортного газа.

После "Нафтогаз" обязан выбрать из четырех цен меньшую, и по ней продавать голубое топливо. Это позволяет с одной стороны удерживать "импортный паритет", а с другой – обеспечивает возможность снижать тарифы при рыночных условиях. Это происходит последние несколько месяцев. Газ на международных рынках дешевеет, поэтому его стоимость снижается и для украинцев.

Сколько заплатит семья по новым тарифам

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме площадью 60 кв. м на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 2,4 тыс. грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали зимой, за этот же объем голубого топлива пришлось бы заплатить всего около 1,8 тыс. грн. Экономия бы составила около 600 грн в месяц.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 63,6 грн по новому тарифу.

Семья из трех человек в доме 60 кв. м (отапливается газом):

было 2308 грн (отопление) – будет 1728 грн;

было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 103,6 грн.

Тариф на газ в Украине pixabay.com

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корригирующий коэффициент для Киева. Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть. "Я могу прогнозировать, что на газ будет больший спрос осенью и зимой, и цена может вырасти. Но произойдет ли это – довольно тяжело сказать. Такая вероятность есть, это общая тенденция", – поясняет координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Украинцам придется платить абонплату на газ

Шестой Апелляционный суд Киева еще 20 июня принял решение отменить некоторые постановления НКРЭКУ. Речь идет о 494-м постановлении регулятора.

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Этот документ приняли еще в 2017-м для того, чтобы отменить абонентскую плату на газ. Дело в том, что по уже принятому закону "О рынке газа" тариф должен состоять из двух составляющих, одна из которых – плата за мощность и распределение. Тогда разрабатывали несколько вариантов абонентской платы, к последнему имела отношение и действующая глава комиссии Оксана Кривенко.

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Размер абонентской платы привязали к мощности счетчика. И по первому варианту методики получалось, что часть семей будет переплачивать. Так, 70% украинцев пользуются газом только для приготовления еды. Мощность плиты – примерно 1,2 куб. м в час. В то же время пропускная способность счетчика 2,5 куб. (G 1,6). То есть, потребляя 1,2 куб. м, по старой методике пришлось бы платить как за 2,5 куб. м.

В новом варианте всем, кто пользуется только плитой, предложили считать абонплату как за 1,2 куб. м. Для примера, в Киеве со старой методикой абонплата составила бы 29,3 грн, а по новой – 34,3 грн.

И хотя абонентская плата на газ – вопрос уже решенный законом, под политическим влиянием, после обращения президента и премьера, комиссия вовсе ее отменила. Теперь же через суд одно из предприятий фактически вернуло в действие абонплату.

Уже сей час НКРЭКУ разослала письма операторам с просьбой указать мощность, чтобы произвести перерасчет. Документ опубликовали в СМИ, а OBOZREVATEL фактически подтвердил его подлинность.

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