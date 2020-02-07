Не послушали ЕС: в Украине приняли предательское решение по экспорту тока

В Украине вопреки рекомендациям Европейского союза ввели дополнительную пошлину на экспорт тока.

Соответствующее постановление приняла в пятницу, 7 февраля, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщил в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Сегодня состоялось без преувеличения разрушительное событие для отечественной экономики и государственной независимости. НКРЭКУ приняла преступное постановление, которым ввела дополнительную пошлину на украинский экспорт тока. Перед этим Энергетическое сообщество ЕС написало письмо в Комиссию, в котором четко указано, что это решение противоречит законодательству ЕС и соглашении об ассоциации Украины с ЕС", – написал политик.

В Украине ввели новую пошлину на экспорт электроэнергии

Ляшко предсказал последствия такого решения: экспорт электроэнергии из Украины может упасть до минимума.

"Мы потеряем где-то 400 млн долларов валютной выручки. Потеряем выработку электроэнергии, рабочие места энергетиков и шахтеров. Которые поедут работать в Польшу, Венгрию или России, которые защищают свое производство. Все страны мира защищают свой экспорт. В Украине сегодня дают преференции для импорта и сознательно уничтожается собственное производство", – подчеркнул Ляшко.

"А знаете ли вы, что ток – это был последний энергетический продукт, который Украина экспортировала, а не зависела от его импорта? Ранее мы похоронили газовую промышленность и стали импортерами. Нефтедобывающую – и стали импортерами нефти. Нефтеперерабатывающую – и сегодня импортируем бензин и дизтопливо из России и Беларуси. Затем потеряли уголь, а сегодня отказываемся и от тока. Украина – в шаге от потери энергонезависимости, а значит – потери государственной независимости", – резко резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НКРЭКУ заявили, что изучили полученное от ЕС письмо с рекомендацией не повышать тариф на экспорт тока, и пообещали найти "взаимовыгодное решение".

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