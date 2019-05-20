В Украине узаконят "серую" профессию: риелторов ждет сюрприз 

В Украине Фонд государственного имущества вместе со специалистами в сфере продажи недвижимости разработали проект закона "О брокерской деятельности в сфере недвижимости", что поможет установить общие правила деятельности в этой сфере.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров. "На сегодня отсутствует любое законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере. И главное - не определены правовые последствия за нарушение законодательства", - отметил Трубаров.
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И главное, возмущается чиновник – не определены последствия за нарушение законодательства. Это привело к появлению на рынке "серых" риелтеров, деятельность которых не всегда качественная и профессиональная.
"Вести брокерскую деятельность в сфере недвижимости может только субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости", - добавил и.о. председателя Фонда.
Нормы закона:
проводить брокерскую деятельность в сфере недвижимости может только субъект брокерской деятельности:
агент по недвижимости – помощник брокера. Агент должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения;
брокер обязан каждые три года подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена;
регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости в большей степени будет осуществляться организациями брокеров;
государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществляться Фондом государственного имущества Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде", которая может дать застройщикам возможность строить "арендные дома" (в них будут сдаваться квартиры).
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