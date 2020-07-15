В Украине стартовали торги по отелю 'Днепр': цена подскочила в 9 раз

В Фонде госимущества начался аукцион по приватизации отеля "Днепр" в Киеве. Лидирующая ставка превысила стартовую цену в 9 раз – до 711 млн гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 15 июля.

"По состоянию на 12 часов на аукционе зарегистрировано 29 участников. Начальная ставка – 81 млн гривен. Фонд госимущества рассчитывал на увеличение ставки в 5-9 раз. В данный момент (по состоянию на 13.45, – ред.) она доросла до более чем 700 млн гривен, то есть, больше, чем в 9 раз. И это только начало", – сказал премьер.

Он добавил, что сегодняшний аукцион – это "хороший знак для инвесторов, что приватизация в Украине происходит прозрачно, честно и на открытых торгах".

Уже в первом раунде ставка выросла до 711 млн гривен. Впереди еще второй и третий раунды, в течение которых наибольшее предложение может увеличиться.

Предложения участников торгов Facebook Владимира Бойко

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