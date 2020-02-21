Главная Новости
21 февраля • обновлено в 17:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине сильно подешевеет газ: кого коснется

2.4т
Читать материал на украинском

Цены на газ в марте 2020 года для промышленных потребителей по сравнению с февралем снизятся на на 12-15%.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза" в пятницу, 21 февраля. Стоимость будет отличаться в зависимости от объемов закупки и способа оплаты.

Новости
Газ был бы дороже в 4 раза: Гончарук дал подробный отчет правительства в Раде

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981,00 - 4 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку). По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от условий поставки", – сказано в сообщении.

Цена на газ

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ дополнительно снизится в феврале.

Цены на природный газ в Европе и Украине летом-2020 могут упасть в полтора раза – до $100/тыс. куб. м. с нынешних $150.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
значит опять xaxлей разведут и цены поднимут :))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги