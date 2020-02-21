В Украине сильно подешевеет газ: кого коснется

Цены на газ в марте 2020 года для промышленных потребителей по сравнению с февралем снизятся на на 12-15%.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза" в пятницу, 21 февраля. Стоимость будет отличаться в зависимости от объемов закупки и способа оплаты.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981,00 - 4 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку). По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от условий поставки", – сказано в сообщении.

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ дополнительно снизится в феврале.

Цены на природный газ в Европе и Украине летом-2020 могут упасть в полтора раза – до $100/тыс. куб. м. с нынешних $150.

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