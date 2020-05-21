В Украине с молотка продадут собак должников. Фотофакт

Министерство юстиции Украины через свою систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продает собак.

Новым владельцам предлагают как породистых Рексов, так и Барбосов-дворняг. Как выяснил OBOZREVATEL, этим государство занимается с самого момента запуска этой площадки.

На днях сеть всполошила новость о продаже восточноевропейской овчарки и питбуля. Торги по ним начнутся 22 и 25 мая.

За овчарку государство установило стартовую цену в 1300 грн. Пес живет в Хмельницком.

Продажа собак за долги

Пятилетний питбуль – из города Лимана Донецкой области. Его оценили в 112 гривен 50 копеек. Вместе с фото пса идут снимки его книжки с прививками.

Продажа собак за долги

Продажа собак за долги

Продажа собак за долги

Продажа собак за долги

Минюст и раньше продавал собак, устанавливая на них цену от 50 до 1000 гривен.

Продажа собак за долги

Многие торги так и не были завершены, но некоторых собак отдали новым владельцам.

Продажа собак за долги

Продажа собак за долги

Что происходит с собаками

В системе СЕТАМ сайту "Вести" сообщили, что иногда через их портал продают собак, которые кусаются. То есть, после нападения на человека проходит суд, который решает забрать животное у хозяина.

Например, в конце прошлого года в Измаиле была дворняжка, которая дважды покусала людей. Ее хозяйка-пенсионерка свою вину признала. Суд решил конфисковать животное и оштрафовал женщину на 51 грн. Купить дворняжку захотели сразу три человека, но дальнейшая ее судьба не известна.

"Собаку купили на аукционе, но по документам никто не пришел до сих пор. Чисто теоретически могли выкупить, но оставить пса у старой хозяйки. Если же собаку не купят, тогда будет заседание специальной комиссии, которая решит, что с ней делать. К примеру, определит в следственный изолятор на службу или куда получится устроить, вплоть до приюта. Об усыплении животного речь не идет, нет такой процедуры", – сказал сайту главный государственный исполнитель Южного межрегионального управления Минюста Антон Маринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 4-й год существует специальная площадка для продажи арестованных активов сетами. По замыслу авторов идеи, на открытом аукционе каждый желающий сможет прозрачно купить любой товар, который ранее был арестован исполнительной службой. Будь это автомобиль, квартира или земельный участок.

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестован ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся