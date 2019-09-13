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13 сентября • обновлено в 16:11
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/ Рынки и компании

В Украине резко подрожали кредиты: под какой процент дают в долг

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В Украине в августе 2019 года подорожали кредиты для населения. Они составили 36,1% годовых, что выше, чем было в июле (33,6%).

Такие данные содержатся в оперативных данных Нацбанка Украины, сообщает РБК-Украина.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились за месяц с 6,6% до 5,3% годовых.

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А вот для предприятий гривневые кредиты подешевели: в августе ставки снизились с 18,2% до 18,1% годовых. По валютным наоборот выросли – с 5,3 % до 5,4%.

По кредитам вырости ставки

По кредитам вырости ставки

НБУ / РБК

Несмотря на рост процентов, население в августе кредитовалось активнее. Если в июле украинцы взяли в долг у банков 203,5 млн гривен, то в августе – 205,8 млн гривен.

В Украине резко подрожали кредиты: под какой процент дают в долг

Как сообщал OBOZREVATEL, размер государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2019 года увеличился на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Рост составил 2,55%. Об этом говорится в отчете на сайте Министерства финансов.

В Украине предлагают ограничить максимальные ставки по "быстрым кредитам", размер взносов и разработать специальные правила для тех, кто не может платить.

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Тема
Кредитование в Украине
Место
Украина
Теги
кредит НБУ
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Nemo Александр
Nemo Александр
"В Украине резко подрожали кредиты" Это как?;подрожали, подрожали, потом согрелись и перестали дрожать? Обоз я понимаю, пятница вечер, но всё таки ...
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