В Украине откроют магазины, парикмахерские и кафе: Шмыгаль назвал четкую дату и условия

В Украине с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешения продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д. При этом другие ограничения, связанные с карантином, продлят до 22 мая.

Соответствующее решение рассмотрят на внеочередном заседании Кабмина 4 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и жертв. У нас в начале мая происходит пик заболеваемости, но ситуация контролируема...", – заявил Шмыгаль.

С 11 мая введут:

разрешение в специализированных магазинах осуществлять торговлю товарами хозяйственного назначения , в частности текстильными изделиями, металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами, мебелью и т.д.

Разрешат работу парикмахерских, салонов красоты.

Разрешат работу общепита на вынес и на летних площадках.

возобновление продажи элементов питания, электротоваров , которые предназначены для уборки и/или дезинфекции помещений или территорий, товаров и средств для чистки и/или дезинфекции.

разрешение снова работат ь магазинам детской одежды и обуви.

аудиторы, нотариусы, сервис бытовой техники.

возобновление деятельность субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.

разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов "через окошко" самовывоза.

Важно! Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). Кроме того, это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Новость дополняется...

Отметим, Кабинет министров опубликовал пять шагов, в которых описаны условия послабления карантина и сами послабления. Источники OBOZREVATEL в Кабмине говорят, что такие шаги, скорее, условные. Власти будут ориентироваться и на ситуацию в стране, и течение карантина в европейских странах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест, при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем Германия с 1 марта упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.

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