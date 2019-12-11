Главная Новости
11 декабря • обновлено в 12:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Укргазбанк передадут в частные руки: правительство приняло решение

1.2т
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины согласовал процедуру приватизации государственного Укргазбанка.

Для этого министру финансов Оксане Маркаровой дали полномочия подписать соглашения о кредите, который АО "Укргазбанк" возьмет у Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка). Эти деньги потом будут конвертированы в уставной капитал банка. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

Новости
ПриватБанк вскоре продадут: кому и когда

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией ПАО акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", – говорится в распоряжении.

О том, на каких условиях будет взят кредит, в распоряжении не указано. Маркаровой также дали полномочия подписывать другие документы, связанные с приватизацией: договор о внедрении, договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Стоит отметить, что на клиентах госбанка будущая приватизация не должна отразиться.

Приватизация Укргазбанка

Приватизация Укргазбанка

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.

Чистая прибыль государственного Укргазбанка за 10 месяцев этого года увеличилась до 576,3 млн грн.

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, утвердила кредитное соглашение украинского Укргазбанка, которая позволит ему получить долю акций банка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Приватизация госимущества" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Приватизация госимущества
Место
Украина
Теги
приватизация госбанков Укргазбанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги