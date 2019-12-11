Укргазбанк передадут в частные руки: правительство приняло решение

Кабинет министров Украины согласовал процедуру приватизации государственного Укргазбанка.

Для этого министру финансов Оксане Маркаровой дали полномочия подписать соглашения о кредите, который АО "Укргазбанк" возьмет у Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка). Эти деньги потом будут конвертированы в уставной капитал банка. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией ПАО акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", – говорится в распоряжении.

О том, на каких условиях будет взят кредит, в распоряжении не указано. Маркаровой также дали полномочия подписывать другие документы, связанные с приватизацией: договор о внедрении, договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Стоит отметить, что на клиентах госбанка будущая приватизация не должна отразиться.

Приватизация Укргазбанка

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.

Чистая прибыль государственного Укргазбанка за 10 месяцев этого года увеличилась до 576,3 млн грн.

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, утвердила кредитное соглашение украинского Укргазбанка, которая позволит ему получить долю акций банка.

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