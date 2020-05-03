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3 мая • обновлено в 22:25
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В Украине приготовили ослабление карантина: на старте кафе и салоны красоты

55.3т
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Правительство Украины готовит смягчение условий карантина. К работе могут вернуться кафе и салоны красоты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что это произойдет только при соответствующих противоэпидемических, а не политических, условиях.

"Правительством планируется смягчения карантина. Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию", – сообщил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

Доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно ввести строгий карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Работа в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
карантин
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Laife Tetti
Laife Tetti
Камаровский, ещё один эпидемиолог.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
в первую очередь транспорт ,е....б вашу в горе ма.....й!
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