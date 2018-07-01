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МирСпорт

В Украине придумали, как наказать Россию в газовой войне

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Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести болезненный удар Кремлю, инициировав арест акций "Северного потока".

Об этом в эфире ObozTV заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

"Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже – решение суда о компенсации Украине 2,6 млрд долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", - заявила Яковлева.

Эксперт напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины на сумму 8-10 млрд долларов.

"Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока-1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", - отметила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСтокгольмское решение по газу
Персона
Мария Яковлева
Место
Украина
Объекты
ГазпромгазНафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"Северный поток - 2
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Давить кацапских гнид везде где только попадутся !!! А по решениям судов отбирать все чем эти уроды владеют
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что за кретины правят Окраиной? Совсем ничему жизнь не учит!
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Чисто по-хохлятски: не съем так поднакушу. (((
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