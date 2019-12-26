В Украине ввели в оборот новые монеты по 10 гривен

Национальный банк Украины ввел в обращение две новых монеты, посвященных украинским военным, и одну – военному автомобилю "КрАЗ 6322 "Солдат". Тираж каждой – 1 млн штук.

Памятная монета "На страже жизни" – дань уважения военным медикам. Ее номинал 10 гривен, и в обороте она появилась в четверг, 26 декабря. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Новая монета

Монета номиналом 10 гривен "Участникам боевых действий на территории других государств" тоже появилась в обороте 26 декабря. Она посвящена миротворцам.

Новая монета

"С 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 000 украинских военнослужащих. Украинский боевой резерв насчитывает почти 330 000 человек, большую часть которого составляют ветераны войны в Афганистане. К отдельному эшелону ветеранов боевых действий относятся военные специалисты с опытом ведения миротворческих операций во Вьетнаме, Сирии, Анголе, Мозамбике, Египте и других странах", – сказано на сайте НБУ.

Также 26 декабря Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 10 гривен, которая посвящена автомобилю КрАЗ-6322 "Солдат". Это базовый автомобиль Вооруженных сил Украины, предназначенный для перевозки людей и грузов. С его помощью буксируют самолеты на аэродромах, а также перевозят артиллерийские системы.

Новая монета

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

Нацбанк Украины в пятницу, 20 декабря, ввел в оборот новую монету – номиналом 5 гривен. До этого наибольший номинал был 2 гривни.

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