В Украине повысят тарифы на газ: сколько будем платить

С октября в Украине могут повысить тарифы на газ для населения.

Как писал в материале OBOZREVATEL, с 1 августа Кабинету Министров Украины для продолжения программы сотрудничества с МВФ придется пойти на условия МВФ и "выровнять" тарифы на газ для промышленности и населения.

В МВФ настаивают на том, что разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности – недопустима. Экспертам Фонда уже удалось убедить Кабинет министров внедрить соответствующий механизм автоматической корректировки.

Так, согласно постановлению правительства №187, тариф должен формироваться по так называемой формуле "Дюссельдорф +", то есть цена на немецком хабе + транспортировка и налоги. Соответствующая методика прописана и в меморандуме с МВФ. И если сделать перерасчет по указанной формуле, окажется, что голубое топливо в Украине должно продаваться почти на 70% дороже.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правительстве, кредиторы согласны "смягчить" требования, но главное – приблизить стоимость газа для населения и промышленности.

Бизнес в Украине покупает газ по рыночным ценам, которые зависят от предложения и спроса. Причем продают голубое топливо не только украинский НАК "Нафтогаз", но и десятки иностранных компаний. В то же время для населения и поставщиков коммунальных услуг есть один источник газа – "Нафтогаз". Для сравнения, простым украинцам НАК продает голубое топливо по цене 6,9 грн за кубометр, а промышленным потребителям – по 10,8 грн за кубометр. Причем стоимость для бизнеса меняется ежемесячно, прошедшей зимой разница в тарифах достигала 80%.

В МВФ настаивают: стоимость газа для населения должна соответствовать ситуации на рынке, а те, кто не может платить, могут воспользоваться программой субсидий. Украинские чиновники предложили МВФ два варианта пересмотра тарифа на газ. Первый – на социальный объем топлива оставить прежнюю цену, а на "разницу" - поднять тариф до 11,47 грн/куб с октября.

Этот вариант партнеры категорически отклонили. При этом, как рассказывают приближенные к переговорному процессу источники, второй сценарий предполагает: уже с октября кубометр голубого топлива без НДС будут продавать по 8,822 грн. При таком условии потребление может сократиться на 8,7 млрд, так как украинцам придется экономить. В то же время более чем на 20 млрд увеличатся расходы на финансирование субсидий. Вероятнее всего, именно этот сценарий и реализуют в Украине.

"Окончательное решение до сих пор не принято. Сейчас переговоры ведутся, к ним имеют доступ далеко не все. "Нафтогаз", к примеру, отстранили от общения с МВФ. После принятия Антикоррупционно суда стало понятно, что без решения по газу не обойтись. Но с другой стороны и МВФ готов идти на уступки, но я бы сказал, что с большой долей вероятностью 8,8 грн за куб с октября – основной сейчас вариант", - рассказывает источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова допускает выполнение госбюджета на 2018 год без сокращения расходов при дефиците на уровне 2,4% ВВП и переход к рыночным ценам на газ.