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25 ноября • обновлено в 20:54
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В Украине повысят тарифы на электроэнергию: названа причина

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Минэкоэнерго Украины планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

В качестве первого этапа рассматривается повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей. Об этом сообщил министр Алексей Оржель на пресс-конференции в понедельник, 25 ноября, передает ZN.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО, или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – рассказал он.

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По его словам, повышение тарифа до уровня II класса коснётся тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие. Речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил Оржель.

Алексей Оржель

Алексей Оржель

delo.ua

Как писал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%. Как сэкономить электроэнергию и платить меньше – читайте в этом материале.

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Темы
Реформа рынка электроэнергии Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Тег
тарифы
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
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