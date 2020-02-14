В Украине подорожают авиабилеты: как приказ мининфраструктуры повлияет на украинцев

В Украине в скором времени могут подорожать авиабилеты. Причиной тому стало повышение ставки на аэронавигационное обслуживание рейсов – в аэропорту "Борисполь" она вырастет вдвое.

Что хотят изменить в авиаперевозках и как это повлияет на украинцев - читайте в материале OBOZREVATEL.

Ставки вверх

16 января Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем сайте проект приказа "Об изменении ставок за услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Украины".

Главное, что в нем есть:

Ставка за аэрообслуживание "Борисполя" вырастет почти в 2 раза - с 210 евро до 397 евро;

Ставка для остальных аэропортов по Украине снизится с 411 евро до 397 евро;

Ставка на аэрообслуживание в маршруте вырастет с 51,1 евро до 57,55 евро.

Обуславливают это тем, что такую ставку посчитал Евроконтроль. Кроме того, так выравняется плата за обслуживание в "Борисполе" и других городах страны.

Летать станет дороже

В пятницу, 14 февраля, в Министерстве инфраструктуры прошло консультационное совещание с авиаперевозчиками, на котором им озвучили планы по повышению ставки. Эксперт по авиационному праву Олег Бондарь был на этой встрече и поделился с OBOZREVATEL последствиями, которые могут ждать украинцев после принятия этого приказа. Билеты, по его словам станут дороже.

"Конечно, такое повышение не может не отразиться на стоимости авиаперевозок - это большая часть в стоимости билетов. Сложно прогнозировать (как изменится цена. – Ред.), кроме того, мы не понимаем, когда вступит в силу эта инициатива министерства. Сегодня ставка 210 евро, будет повышена до 400, а это существенная доля в себестоимости", – заявил он.

Билеты могут подорожать

Почему повышают - непонятно

Олег Бондарь также заявил, что такое повышение экономически не обоснованно, более того, им даже не предоставили расчеты - просто поставили перед фактом того, что повышение будет.

"Мы не понимаем, какие экономические причины для такого повышения, не понимаем, почему именно сейчас. Нам не дали никаких расчетов, объяснений. Мы как авиаперевозчики не видим экономических причин для такого повышения. Надо сказать, что все наши соседи снижают стоимость авиаобслуживания. И сегодня ставка в Украине самая высокая. В Турции, Испании ставка 40-50 евро", - отметил он.

Диспетчерская служба

Кроме того, Олег Бондарь отметил, что в Украине чрезвычайно низкая продуктивность диспетчерского персонала, а 70% ставки на аэронавигационное обслуживание идет именно на персонал.

"В среднем украинский диспетчер работает 300 часов в год. Диспетчер в странах Евроконтроля – 1800 часов в год. Это говорит о том, что работа нашего провайдера организована неэффективно. Фактически, министерство передает неэффективность провайдера пользователям воздушного пространства. Фактически, они будут вынуждены платить за эту неэффективность", – заявил эксперт.

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