В Украине подорожает любимый овощ населения: когда и на сколько

В ближайшие 10 месяцев рекордсменом по росту цен в Украине среди продуктов питания будет картофель.
Такой прогноз дает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, передает УНН.
"В частности картофель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожает втрое. Это – десятимесячная перспектива", – рассказал он.
Что еще может подорожать:
хлеб – на 20-25%;
свинина – от 10 до 20%.
"Стоит напомнить, что сегодня стоимость свинины в Украине и так является одной из самых высоких, по сравнению с ценами, установленными на продукт в странах ЕС. А вот заработные платы и пенсии в Украине меньше", – рассказал эксперт.
В Украине подорожает картошка
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на картофель в Украине, которые этим летом выросли в 2-2,5 раза по сравнению с 2018 годом, в ближайшем будущем снизятся максимум на 2-3 гривни.
Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг. Об этом говорит руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман.
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