Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 17:19
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине подорожает любимый овощ населения: когда и на сколько

2.1т Читать материал на украинском

В ближайшие 10 месяцев рекордсменом по росту цен в Украине среди продуктов питания будет картофель.

Такой прогноз дает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, передает УНН.

"В частности картофель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожает втрое. Это – десятимесячная перспектива", – рассказал он.

Новости
Сигареты снова взлетят в цене: украинцы заплатят на 10 грн больше за пачку

Что еще может подорожать:

  • хлеб – на 20-25%;

  • свинина – от 10 до 20%.

"Стоит напомнить, что сегодня стоимость свинины в Украине и так является одной из самых высоких, по сравнению с ценами, установленными на продукт в странах ЕС. А вот заработные платы и пенсии в Украине меньше", – рассказал эксперт.

В Украине подорожает картошка

В Украине подорожает картошка

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на картофель в Украине, которые этим летом выросли в 2-2,5 раза по сравнению с 2018 годом, в ближайшем будущем снизятся максимум на 2-3 гривни.

Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг. Об этом говорит руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Тег
цены
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Киев то в истерике?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Главное, чтобы горилка не дорожала ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
lykin vasa
lykin vasa
во,нашел чем пугать....как тама дон Пэдро утешал-можно свободно в Европу съездить....хоть каждый день
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...