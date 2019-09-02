В Украине подорожает любимый овощ населения: когда и на сколько

В ближайшие 10 месяцев рекордсменом по росту цен в Украине среди продуктов питания будет картофель.

Такой прогноз дает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, передает УНН.

"В частности картофель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожает втрое. Это – десятимесячная перспектива", – рассказал он.

Что еще может подорожать:

хлеб – на 20-25%;

свинина – от 10 до 20%.

"Стоит напомнить, что сегодня стоимость свинины в Украине и так является одной из самых высоких, по сравнению с ценами, установленными на продукт в странах ЕС. А вот заработные платы и пенсии в Украине меньше", – рассказал эксперт.

В Украине подорожает картошка

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на картофель в Украине, которые этим летом выросли в 2-2,5 раза по сравнению с 2018 годом, в ближайшем будущем снизятся максимум на 2-3 гривни.

Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг. Об этом говорит руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман.

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