В Украине открыли часть рынков: где и какие

В Украине с 1 мая возобновили работу продовольственных рынков по всей стране. Речь идет о 872 рынках, которые смогли выполнить санитарные нормативы.

Как сообщает издание "Украинские новости", в Киеве с 1 мая возобновил работу "Столичный рынок". На данный момент на рынке осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

Во Львове откроются все продуктовые рынки, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме. Ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынки сразу же закроют.

В Украине открыли рынки

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". В Одесской областе в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок".

Какие правила нужно соблюдать:

Должна быть регистрация агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

Чтобы посетить рынок, обязательно нужно быть в медицинской маске или респираторе;

Обязательно прохождение бесконтактного температурного скрининга;

На каждом входе и въезде на территорию рынка должны быть диспансеры с антисептиками;

Одновременно на территории в 10 кв.м. торговой площади должно находиться не более одного посетителя;

Продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров. Кроме того, торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

Каждые 3 часа нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей, всех помещений, а также стационарных торговых мест в конце каждого рабочего дня;

Возле территории рынка запрещается стихийная торговля;

Постоянное информирование посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

Также нужно соблюдать профилактические меры по распространению коронавирусной инфекции, а нарушения – оперативно устранять.

Как сообщал OBOZREVATEL, с самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требуют отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.

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