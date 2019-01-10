Ремонт дорог: украинцам пообещали кардинальные улучшения в ближайшее время

Украина по примеру Евросоюза намерена развивать рынок частных компаний, предоставляющих услуги по содержанию автомобильных дорог. Частные предприятия работают уже в 11 областях, с ними заключают специальные долгосрочные контракты.

Об этом рассказала в эфире ObozTV директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко. По ее словам, в новом году дорог в частных руках станет больше.

"У нас есть яркий пример эффективной работы – это контракт, который "Укравтодор" совместно реализует с турецкой компанией. Финансирует это Европейский банк реконструкции и развития. На период 7 лет участок дороги М-06 на территории Львовской области от Бродов до Стрыя был передан на условиях специализированного договора в содержание турецкому подрядчику, который обязуется на протяжении этого периода поддерживать нормативные показатели, заложенные в контракте", – рассказала директор "Укрдоринвеста".

По ее словам, специфика контракта в том, что он подписан на фиксированную общую сумму и четко регламентирует нормативы по содержанию этой дороги – например, снег после прекращения снегопада должен быть убран в условленный срок.

"В противном случае работает информационная система, которая не зависит от человеческого фактора. В нее занесены все активы, она мониторится в онлайн-режиме, фиксируются все потенциальные недочеты и отклонения от условий контракта. На подрядчика накладываются в автоматическом режиме штрафные санкции. К концу месяца подрядчик получит не ту фиксированную сумму, на которую был подписан контракт, а сумму с учетом штрафных санкций", – объяснила Криворучко.

Директор ГП заявила, что в 2019 году таких отрезков в Украине станет больше.

"По результатам 2018 года в 11 областях работают на контрактах по содержанию дорог частные компании, а не государственные. Это говорит о том, что развивается конкуренция, подрядчики обновляют свою материально-техническую базу, закупают технику, которая необходима для содержания дорог. Они понимают долгосрочную перспективу, стабильность с точки зрения дорожного фонда, который будет гарантировать финансирование дорожной отрасли", – отметила она.

mygid.info

Как сообщал ObozTV, директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко также рассказала, сколько денег в Украине было выделено по итогам 2018 года на ремонт дорог государственного значения.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.