В Украине ликвидируют ГАСИ: Зеленский дал жесткие сроки

Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют в ближайшие две недели.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Полтавской области в четверг, 5 марта, передает УНИАН.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов", – сказал Зеленский.

При этом эксперт по вопросам земельного законодательства Георгий Могильный ранее заявил, что постановление Кабмина, цель которого – убрать коррупцию в строительной отрасли, может вообще оставить эту сферу без какого-либо контроля и разрешить в рамках закона вести незаконное по своей сути строительство.

Коррупция в строительстве

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине февраля тогда еще вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована.

Кабмин собирается побороть коррупцию в строительной отрасли. Если будет нужно, для этого ликвидируют государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). В правительстве считают, что эта сфера бизнеса может рости и приносить Украине до 6% ВВП. В 2019 году отрасль создала 2,5% ВВП Украины.

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