В Украине курс доллара резко подешевеет: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 22 июня опустится с 26,4 до 26 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1-26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн", – пояснил эксперт.

Официальный курс доллара за 7 дней снизился с 26,93 грн до 26,40 грн (-2,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,680/26,700 до 26,400/26,425 (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,56/26,86 до 26,30/26,57 (-1,0%/-1,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о постепенной стабилизации на рынке наличной валюты.

Курс доллара

"В среду замглавы Администрации президента Алексей Гончарук сообщил о планах подготовки запуска к концу года новой программы сотрудничества с МВФ, рассчитанной на три-четыре года. В ней планируется заложить структурные реформы экономики. Планы по возобновлению сотрудничества с МВФ могут положительно сказаться на устойчивости гривны в среднесрочной пенрспективе. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне", - прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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